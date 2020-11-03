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توزر: 47 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتطور إجمالي الإصابات إلى 644 إصابة

2020/11/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة تحليل 156 عينة، وردت نتائجها مساء أمس الاثنين، ما يرفع اجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة الى 644 إصابة، 631 منها تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود موفى جوان الفارط.

وتوزعت الإصابات الجديدة بحسب المعتمديات الى، 25 في توزر المدينة، 7 في نفطة، 4 في دقاش، 9 في حامة الجريد، واصابة واحدة (01) في كل من حزوة وتمغزة.

وتسجّل بذلك جميع معتمديات الولاية إصابات بفيروس “كورونا” بأعداد متفاوتة، وفق ما أوضحه لـ(وات)، المدير الجهوي للصحة، نبيه ثابت، ملاحظا أن الوضع الوبائي في الجهة يعتبر مستقرا، رغم تواصل تسجيل إصابات جديدة، وذلك بالنظر الى تجاوز ذروة حلقات العدوى بهذا الفيروس والتي كانت سجلتها الجهة يوم 10 أكتوبر الفارط، وفق تقديره.

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