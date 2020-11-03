نابل: تسجيل حالتي وفاة جديدتين و 122 إصابة بفيروس “كورونا”

ارتفع عدد الوفايات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية نابل، ليبلغ منذ بداية الجائحة و إلى غاية اليوم الثلاثاء 86 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، عمر السليمي.

وبين المصدر ذاته، في تصريح ل(وات)، مساء اليوم الثلاثاء، أن حالة الوفاة الاولى تعود لامرأة في العقد الثامن من عمرها أصيلة معتمدية منزل تميم تعاني من مرض السكري، وثبتت إصابتها بالفيروس منذ 3 أيام بعد القيام بتحليل مخبري بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم، وقد تم تحويلها إلى المستشفى الجهوي بسليانة أين توفيت.

وأضاف، أن حالة الوفاة الثانية تعود لرجل يبلغ من العمر 78 سنة وهو كذلك أصيل معتمدية منزل تميم وكان يقيم بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم خلال الفترة المتراوحة بين 20 و28 أكتوبر الفارط وقد غارد المستشفى و توفي اليوم بمنزله.

وأفاد السليمي، في السياق ذاته، أنه تم تسجيل 122 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع العدد الجملي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 3902 مصابا، من بينهم 1422 حالة لازالوا يحملون الفيروس ويخضعون للعزل الصحي، و61 حالة يقيمون بالمؤسسات الاستشفائية، في حين بلغ عدد الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم 2394 حالة.