ملاكم الوزن الثقيل الروسي “بوفتكين” في المستشفى بعد الإصابة بكورونا

قال مروج مباريات الملاكمة “إيدي هيرن” اليوم الثلاثاء “إن مباراة الإعادة على لقب وزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي بين ألكسندر بوفتكين والبريطاني ديليان وايت تأجلت إلى جانفي المقبل بعد دخول الملاكم الروسي المستشفى لإصابته بكوفيد-19” .

وخسر “وايت” بالضربة القاضية أمام بوفتكين (41 عاما) الحاصل على ذهبية وزن فوق الثقيل في أولمبياد 2004 في الجولة الخامسة من نزال أقيم في لندن في اوت الماضي.

وكان من المقرر إقامة مباراة الإعادة في 21 نوفمبر دون جماهير في ملعب ويمبلي.

وقال هيرن على تويتر “للأسف وصلتنا أنباء اليوم عن دخول ألكسندر بوفتكين المستشفى بعد إصابته بكوفيد-19. سيتم إعادة ترتيب موعد النزال الآن ليقام في موعد غايته 30 جانفي “.

وواجه بوفتكين منافسه البريطاني “أنطوني جوشوا” على ألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية في ملعب ويمبلي في 2018 قبل أن يخسر في الجولة السابعة.