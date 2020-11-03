وزارة الصحة تتلقى مساعدات طبية من فرنسا لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد 19

تلقت وزارة الصحة، مساء الثلاثاء ، مساعدات طبية من فرنسا تتمثل في كمية من المستلزمات الوقائية الفردية الخاصة بمهنيي الصحة، ومعدات طبية وأجهزة لتقصي فيروس كورونا، وذلك في اطار معاضدة مجهودات تونس في مجال التصدي للوباء.

وتم تسليم هذه المساعدات، خلال موكب انتظم بمقر الوزارة، باشراف وزير الصحة فوزي مهدي، والسفير الفرنسي في تونس أندريه باران، وبحضور عدد من اطارات وزارة الصحة.

وأفاد سفير فرنسا في تونس، في تصريح بالمناسبة لوسائل الإعلام، ان هذه المساعدات الطبية موجهة للطواقم الطبية التونسية، المدنية منها والعسكرية، والموزعة على المستشفيات واقسام الاستعجالي والوحدات المتنقلة للنجدة والإنعاش، في الصفوف الأولى للتصدي لفيروس كورونا.

وتتمثل المساعدات الطبية، بالخصوص، في أجهزة للتنفس الاصطناعي، واجهزة لقياس النبض والاوكسجين، وأقنعة واقية، وقفازات، ونظارات واقية، حسب ما صرح به باران، قائلا ان هذه المساعدات تستهدف تعزيز قدرات الفرق الطبية، التي تبذل مجهودات كبيرة تستحق الاشادة بها.

ومن جانبه ذكر وزير الصحة بان هذه المساعدات الطبية هي الثالثة من نوعها التي تلقتها تونس خلال الاسبوع الحالي، بعد شحنتين من المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في اطار التصدي لكوفيد -19

وأكد، في ذات السياق، أن هذه المساعدات ستمكن من تزويد مخزون وزارة الصحة بمعدات الوقاية الفردية،وسيتم توزيعها على العاملين بالمستشفيات وفق معايير محددة

وبخصوص طاقة الاستيعاب بالمستشفيات خلال الفترة المقبلة، افاد مهدي ان وزارة الصحة قد اتخذت إجراءات وقائية مشددة، من بينها الحجر الصحي على مستوى الجهات، بغاية كسر حلقات العدوى، والتقليل من عدد المصابين، وبالتالي، تخفيف الضغط على المستشفيات، قائلا ان هذا لم يمنعنا من الرفع في طاقة الاستيعاب بالمستشفيات الى 260 سرير إنعاش، وتجاوز ما اعلن عنه سابقا رئيس الحكومة بضرورة الوصول الى 220 سرير انعاش.

واعتبر وزير الصحة، ان الحزمة الأولى من الإجراءات الوقائية، لم تحقق النتائج المرجوة، وسيتم تقييم جملة الاجراءات المتخذة في الاونة الاخيرة في ظرف اسبوع او أسبوعين، مشيرا الى ان الوضع الوبائي الحالي، يختلف من جهة الى اخرى.

يذكر ان مصالح وزارة الصحة قد سجلت امس الاثنين 25حالة وفاة، و1220اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع على التوالي العدد الجملي للوفايات والإصابات منذ ظهور الفيروس والى غاية يوم2 نوفمبر الجاري إلى1483 حالة وفاة، و63126إصابة، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الصحة.