سيدي بوزيد : برمجة تشجير 250 هكتارا خلال موسم 2021/2020

من المنتظر ان يتم بولاية سيدي بوزيد تشجير 250 هكتارا خلال موسم 2021/2020 وذلك حسب وثيقة صادرة عن دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

وتتضمن المساحات المبرمجة 100 هكتار تشجير غابي و150 هكتارا غراسات رعوية وقد تم توفير اكثر من 750 ألف شتلة منها أكثر من 108 ألاف شتلة تخص التشجير الغابي و462 ألف شتلة تخص الغراسات الرعوية و73 ألف شتلة خاصة بمصدات الرياح بالإضافة الى 7 الاف شتلة تخص النباتات شبه الغابية و99 ألف شتلة نباتات زينة.

وتتجاوز المساحة الجملية للغابات بولاية سيدي بوزيد ال 15 ألف هكتار منها 7498 هكتارا من الغابات المحدثة كما توجد بالولاية 3 منابت غابية تصل طاقة انتاجها الى 2 فاصل 5 مليون شتلة تؤمّن انتاج المشاتل الغابية والرعوية واشجار وشجيرات الزينة وهي منبت ضيعة 19 (1 فاصل 2 مليون شتلة) ومنبت الاسودة (700 ألف شتلة) ومنبت المكناسي (600 ألف شتلة).

وتمتد المساحات الرطبة على 23500 هكتار منها 15 الف هكتار مساحة سبخة النوال بالمزونة و2500 هكتار سبخة سيدي منصور بالمزونة و6 الاف هكتار” قرعة النقاضة ” بسيدي بوزيد الغربية.