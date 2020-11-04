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الكشف عن أعراض جديدة ظهرت لدى مصابين بكورونا

2020/11/04 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

كشفت الخبيرة في معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة الروسي، نتاليا بشينيشنايا، عن عرض جديد لدى المصابين بفيروس كورونا.

وقالت الخبيرة إن احتقان الأذن، عرض غير شائع، لكن تم اكتشافه لدى نسبة من المصابين بالفيروس.

وأوضحت أنه وفقا لدراسة أجراها علماء أتراك، شملت 172 مريضا مصابا بـ”كوفيد-19″ تم تحليل أعراضهم، اشتكى من بينهم 31 شخصا (18%) من احتقان في الأُذن، وفي نفس الوقت ظهر هذا العرض لدى حوالي 12% من المرضى الذين كانت إصابتهم بالفيروس خفيفة.

وأشارت الخبيرة إلى أن هذه الأعراض يمكن أن ترافق أيضا العدوى الفيروسية الحادة التي تصيب الجهاز التنفسي، ودعت إلى استشارة الطبيب في حال استمر احتقان الأُذن خلال أيام قليلة.

وكالات

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