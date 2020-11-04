رئيس الحكومة يعلن عن جملة من القرارات لفائدة القطاع الثقافي..

إنعقد اليوم الإربعاء 04 نوفمبر 2020 مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الإجراءات الإستعجالية لفائدة القطاع الثقافي في إطار الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

وأكد رئيس الحكومة هشام مشيشي انشغاله بوضعية الفنانيين وتقديره لأهل الثقافة والفكر والابداع وإيمانه بدورهم الوطني.

وفي هذا الإطار تم اقرار ما يلي وفق بلاغ لرئاسة الحكومة:

– اعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة الفنانين والمبدعين والمؤسسات الثقافية بعنوان انخراط في منظومة الضمان الاجتماعي.

– مضاعفة جراية الشيخوخة لفائدة الفنانين والمبدعين والمثقفين المشمولين بنظام التغطية الاجتماعية الخاص بالقطاع الثقافي.

– تخصيص اعتمادات اضافية في نهاية سنة 2020 لتغطية المساعدات الاجتماعية الظرفية للفنانين والمبدعين والمشتغلين في القطاع الثقافي لتبلغ قيمة الاعتمادات المخصصة للغرض 6 مليون دينار.

– التبسيط في الاجراءات المتعلقة بخلاص مستحقات الفنانين والمبدعين والمثقفين.

– اعتماد بروتوكول صحي خاص بالأنشطة الثقافية ابتداء من 15 نوفمبر 2020 مع مراعاة تطور الوضع الصحي.