توزر: تواصل تعقيم المؤسسات وتسجيل مجموع 46 إصابة بفيروس “كورونا” في الوسط المدرسي

سجلت ولاية توزر منذ بداية السنة الدراسية والى غاية اليوم الأربعاء 46 إصابة بفيروس “كورونا” في الوسط المدرسي توزعت بين التلاميذ والمدرسين في المراحل الثلاثة من التعليم وسلك الإداريين والقيمين والمرشدين التطبيقيين والعملة، اتم عدد كبير منهم فترة الحجر الصحي وعادوا الى مواقع عملهم أو مقاعد الدراسة، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للتربية نعمة المازني (وات)

وأضافت أنه وفقا لتعليمات وزارة التربية بتنفيذ حملات تعقيم لجميع المؤسسات التربوية بهدف الاعداد لعودة أمنة للتلاميذ فان هذه الحملات تجري بنسق كبير خلال العطلة وقد انطلق عدد منها قبل العطلة المدرسية وذلك في إطار الشراكة مع البلديات وعدد من الجمعيات والمنظمات أبرزها الكشافة التونسية والاتحاد الجهوي للشغل.

وأشارت الى أن المندوبية والبلديات، تولوا توفير مواد التعقيم وتجرى العملية بشكل يومي حتى يتم اجراء مسح لحاجيات المؤسسات في جميع المراحل.