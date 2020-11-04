وزير الصحة يؤكد القدرة على ترفيع طاقة استيعاب مرضى كوفيد 19 بالمؤسسات الاستشفائية العمومية في ظل سرعة انتشار الجائحة

أكد وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الأربعاء، أن الدولة لا تزال قادرة على الترفيع في طاقة استيعاب المؤسسات الاستشفائية في القطاع العمومي لمرضى كوفيد-19، في ظل سرعة انتشار الوباء، ولا وجود لأي اشكال يحول دون ذلك.

وشدد مهدي خلال جلسة استماع له من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، بمجلس نواب الشعب، خصصت لعرض اخر مستجدات الوضع الوبائي، على أن وزارة الصحة ليست في حاجة في الوقت الراهن إلى تسخير معدات، وتجهيزات، ووسائل القطاع الخاص لإيواء مرضى الكورونا، وبامكانها تامين العلاج الكافي لهم.

وأعلن وزير الصحة عن احداث مستشفيين ميدانيين في غضون شهر من الآن، احدهما بمعرض الكرم بالعاصمة بطاقة استيعاب مقدرة ب 100 سرير إنعاش و 400 سرير أكسجين، والثاني في صفاقس بطاقة استيعاب مقدرة ب 18 سرير إنعاش و 160 سرير اكسجين، وذلك في اطار تدعيم القدرات الاستشفائية بالمستشفيات الجهوية والجامعية.

ولفت إلى أن الوزارة ستحرص على تخفيف الضغط بأقسام الاستعجالي، عبر توفير العناية الطبية اللازمة لمصابي كورونا في منازلهم، علاوة على إتاحة التجهيزات اللازمة للخطوط الاولى.

وأقر مهدي ان الاجراءات المتخذة في الآونة الأخيرة، بغاية الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، لم تثبت نجاعتها، ما استوجب اتخاذ اجراءات إضافية، أكثر صرامة.