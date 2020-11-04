القصرين: رصد 64 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”وارتفاع العدد الجملي للمصابين إلى 1134

رصدت الجهات الصحية بالقصرين، مساء اليوم الإربعاء، 64 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، إثر صدور نتائج تحاليل 107 عينة، تم تحليلها بالمخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية المّرّكز بمدرسة التمريض بالمستشفى الجهوي بالقصرين منذ 21 أكتوبر المنقضي.

وبذلك، يرتفع عدد المصابين منذ بداية الجائحة إلى حدود اليوم، إلى 1134حالة إصابة، وفق ما أفاد به “وات”، المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.

وكان الشعباني ذكرفي تصريح صباح الاربعاء ل”وات”، أن 5 مصابين بفيروس “كورونا” يخضعون حاليا للتنفس الإصطناعي بقسم إنعاش كوفيد ـ19 بالمستشفى الجهوي، من جملة 28 مريضا يقيمون بالقسم المذكور، إلى جانب 10 أشخاص آخرين يحملون أعراض الفيروس، ولا يزالون ينتظرون نتائج تحاليلهم، تم إيواؤهم بالمستشفى نظرا لحاجتهم للأكسجين، فيما تم إيواء عدد من المصابين بالمستشفيات المحلية بكل من سبيطلة وسبيبة وماجل بلعباس وفريانة.

وبين، من جهة أخرى، أن حصيلة الوفيات بالولاية ارتفعت إلى 61 حالة وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة يوم أمس الثلاثاء لشخصين كانا تحت العناية المشددة في قسم كوفيد ـ19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين.