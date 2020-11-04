منوبة: 3 حالات وفاة جراء فيروس “كورونا” وارتفاع اجمالي عدد الوفايات بالجهة إلى 90 حالة

سجّلت ولاية منوبة، 03 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” في طبربة ومنوبة، وذلك حسب معطيات صادرة، مساء اليوم الاربعاء، عن الإدارة الجهوية للصحة.

وتتعلق حالات الوفاة المسجلة بالجهة، برجل يبلغ من العمر 39 سنة بمعتمدية منوبة، توفي بمستشفى الرابطة بالعاصمة منذ الاحد المنقضي، وثبتت اصابته بفيروس كورونا اليوم، بعد اخضاع عينته لاختبار “كوفيد 19”.

من جانب آخر، سجلت معتمدية طبربة، حالتي وفاة، تعود الاولى لسائق سيارة نقل ريفي يبلغ من العمر 42 سنة، توفي امس بمستشفى الرابطة بالعاصمة بعد صدور نتيجة اختبار “كوفيد 19 ” الخاص به ايجابي اليوم، فيما تتعلق الحالة الثانية، برجل في 57 من عمره، توفي بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة، اليوم الاربعاء، اين تم إيواؤه بعد اصابته بفيروس “كورونا”.

وقد قامت كل من بلديتي منوبة وطبربة، بمتابعة من اعوان حفظ الصحة بالادارة الجهوية للصحة، بعمليات الدفن، وفق البروتوكول الصحي المعمول به في الغرض.

وبتسجيل حالات الوفاة الجديدة، ارتفع اجمالي عدد الوفايات الناجمة عن فيروس “كورونا” بالجهة، الى 90 حالة، فيما سجّلت ولاية منوبة، منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1150 اصابة، و517 حالة شفاء.