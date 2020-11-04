مجلس وزاري بإشراف المشيشي حول الاستعدادات لموسم الشتاء القادم لا سيما في الولايات الداخلية

نظر مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة ، هشام المشيشي، مساء اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، في الاستعدادات لموسم الشتاء القادم، خاصة في الولايات الداخلية الأكثر عرضة لموجات البرد والأمطار والثلوج، على غرار ولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف وال?صرين.

وجاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، أن المشيشي دعا، بالمناسبة، كل الهياكل الجهوية للاستعداد والتوقي، ووضع المخططات اللازمة، واستشراف التدخلات العاجلة، للتوقي من ال?ثار التي يمكن أن تسببها التقلبات المناخية في هذه المناطق.

كما دعا كافة اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث إلى الاستعداد المبكر والبقاء في حالة انعقاد دائم طيلة الفترات التي تشهد تساقط الثلوج والأمطار، وتنسيق الجهود والتدخلات العاجلة، وإيجاد حلول لتموين المواطنين بالمواد الأساسية وتوزيع وسائل التدفئة، والإحاطة الاجتماعية بالمتضررين، مؤكدا أنه “أنه لم يعد من المسموح به اليوم التفاجؤ بتهاطل الأمطار وما تخلفه من ?ثار على البنية التحتية”، وفق نص البلاغ.

وتقرر في ختام المجلس الوزاري تخصيص جلسات عمل خاصة لمتابعة الاستعدادات لمجابهة موجة البرد على مستوى كل ولاية حسب خصوصياتها، إضافة إلى تخصيص جلسة عمل للبت في توفير مزيد من المستودعات للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في هذه الولايات، لجمع المساعدات وتوزيعها.

كما تقرر مضاعفة عدد أجهزة التدفئة المخصصة لهذه الولايات من 1000 جهاز إلى 2000 جهاز، والإذن بالانطلاق في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة في ولاية جندوبة، ومواصلة برنامج إزالة الأكواخ وتوفير السكن اللائق لمستحقيه.

ودعا المجلس الوزاري وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية إلى لوضع هذه الولايات ضمن سلم الأولويات، في مجال التعهد وتحسين الطرقات والبنية الأساسية.