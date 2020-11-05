وزارة التربية تحدد مواعيد إجراء اختبارات المرحلة الابتدائية

ضبطت وزارة التربية تاريخ مواعيد اجراء الاختبارات التقييمة للثلاثي الأول والثاني والثالث بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2021/2020 ، وفق ما ما جاء في منشور لها.

وحددت الوزارة موعد اجراء الاختبارات التقييمية للمرحلة الابتدائية من 7 الى 19 ديسمبر المقبل، على أن يتم انجاز اختبارات الثلاثي الثاني من 1 مارس الى 13 مارس 2021 وتخصيص الفترة من 31 ماي الى غاية 12 جوان المقبل لتنظيم الاختبارات التقييمة للثلاثي الثالث.

وأقر المنشور، الذي ادرجته الوزارة اليوم الخميس على صفحتها الرسمية، تخصيص الفترة من 7 الى غاية 12 ديسمبر القادم لاجراء الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بالثلاثي الأول لكافة سنوات المرحلة الابتدائية (من السنة الأولى الى السادسة) على أن تخصص الفترة من 14 الى 19 ديسمبر لانجاز الاختبارات الكتابية.

وسيتم تعليق الدروس طيلة اسبوع اجراء الاختبارات الكتابية للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ابتدائي خلال الفترة المتراوحة من 14 الى 19 ديسمبر مع الابقاء على السير العادي للدروس بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي.

وبالنسبة للثلاثي الثاني، فان اختباراته التقييمة التطبيقية والشفوية ستجري من 1 الى 6 مارس 2021 في حين ستنجز الاختبارات الكتابية من 8 الى 13 مارس.

وسيتواصل النسق العادي للتدريس بالنسبة للسنتين الأولى والثانية خلال فترة انجاز الاختبارات الكتابية في حين يتم تخصيص أسبوع مغلق تتوقف خلاله الدروس للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ابتدائي.

أما الثلاثي الثالث للمرحلة الابتدائية، فقد خصصت الوزارة فترة انجاز اختباراته التطبيقية والشفوية من 31 ماي الى 5 جوان المقبل، على أن يقع اجراء الاختبارات الكتابية من 7 الى 12 جوان على أن تخصص هذه الفترة كأسبوع مغلق بالنسبة للسنوات من الثالثة الى السادسة ابتدائي في حين تتواصل الدروس بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي.