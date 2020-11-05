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جلسة عمل لوزارة الصحة تخصص لبحث سبل انطلاق استغلال أحد أجنحة المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس كمستشفى ميداني للتكفل بمرضى كوفيد

2020/11/05 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

خصصت جلسة عمل عن بعد، مساء اليوم الخميس، جمعت وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي بممثلي الجهة الصحية بصفاقس، لبحث السبل الكفيلة بالانطلاق في استغلال أحد أجنحة المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس كمستشفى ميداني للتعهد والتكفل بمرضى كوفيد-19 في أفضل الظروف.
وسيتوفر هذا المستشفى الميداني، حسب بلاغ صادر عشية الخميس عن وزارة الصحة، على 160 سرير أوكسيجين و20 سرير إنعاش.
ومن المنتظر أن يدخل حيز الإستغلال خلال الفترة القريبة القادمة وذلك بعد استكمال مختلف الإجراءات الإدارية واللوجستية ومنها بالخصوص إعداد الطواقم الطبية وشبه الطبية والإدارية المخصّصة للغرض.

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