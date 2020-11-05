المنستير: 166 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المؤسسات التربوية

سجلت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 5 نوفمبر الجاري، 166 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المؤسسات التربوية بولاية المنستير، وفق ما أفاد به “وات”، اليوم الخميس، مدير إدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية، الحبيب بلحاج يوسف.

وتوزعت الإصابات إلى 61 إصابة لدى التلاميذ، و85 إصابة لدى المدرسين، و12 إصابة لدى أعوان التأطير والإشراف، و8 إصابات في صفوف العملة، حسب ذات المصدر.

ويوجد في الجهة في الحجر الصحي الذاتي مجموع 466 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في المؤسسات التربوية بولاية المنستير، من بينها 300 حالة مشتبه في إصابتها من التلاميذ، و125 حالة مشتبه في إصابتها من المدرسين، و28 حالة مشتبه في إصابتها من أعوان التأطير والإشراف، و13 إصابة مشتبه فيها لدى العملة، وفق الجبيب بلحاج يوسف.