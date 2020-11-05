بورصة تونس تختتم حصة الخميس في الخانة الحمراء

اختتمت بورصة تونس معاملات حصة الخميس في الخانة الحمراء ليسجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” انخفاضا بنسبة 17ر0 بالمائة ويصل الى مستوى 74ر6535 نقطة وسط حجم مبادلات ضئيل ناهز 1ر2 مليون دينار (م د)، وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للايجار المالي.

وحققت شركة “سلكوم” أفضل آداء للحصة لتحصد 288 ألف دينار من حجم المبادلات الجملي. وتطورت أسعار أسهمها بنسبة 9ر5 بالمائة (870ر0 د). كما حسنت من آداءها السنوي في البورصة بنسبة 6ر7 بالمائة.

وارتفعت أسهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية بنحو 2ر4 بالمائة (440ر3 د) بحجم مبادلات بقيمة 194 ألف دينار. وتطور بذلك الآداء السنوي للشركة بنسبة 7ر13 بالمائة.

وانخفضت، في المقابل، اسهم شركة “لان دور” بنسبة 4ر4 بالمائة (800ر6 د) وسط حجم مبادلات هزيل لم يتجاوز ألف دينار. وقد تطورت عائدات الأجبان بنسبة 15 بالمائة لتناهز قيمتها 8ر94 م د مع موفى سبتمبر 2020.

وتراجعت أسهم بنك تونس العربي الدولي بنحو 6ر1 بالمائة (500ر91 د) بحجم مبادلات بلغ 95 ألف دينار.

واستقطبت اسهم شركة صنع المشروبات بتونس اهتمام المستثمرين لتحصل على اكبر حجم مبادلات بلغ 348 ألف دينار أي ما يعادل نسبة 17 بالمائة من حجم المبادلات الجملي. وتم تبادل الاسهم بسعر 700ر17 د لتحافظ بذلك على منحى شبه مستقر.