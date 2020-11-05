منوبة: تسجيل 05 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية منوبة اليوم الخميس 05 حالات وفاة إضافية جراء فيروس “كورونا” في معتمديات الجديدة، وطبربة، ووادي الليل، حسب معطيات الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.

وتتعلق الوفايات المسجلة بمسن يبلغ من العمر 76 سنة بمعتمدية وادي الليل، توفي في منزله بمنطقة القباعة مساء امس الأربعاء بعد ثبوت اصابته بفيروس “كورونا” سابقا .

وتوفي ايضا مساء امس، كهل يبلغ من العمر 53 سنة اصيل طبربة بمستشفى الرابطة بالعاصمة بعد معاناة مع الوباء.

وسجلت معتمدية الجديدة 3 حالات وفاة احداها تتعلق بكهل في الـ48 من عمره اصيل منطقة حثرمين توفي مساء امس بمستشفى الرابطة بالعاصمة، وتعود الحالة الثانية لمسنّة من مواليد 1944 أصيلة منطقة المنصورة توفيت اليوم ايضا بمستشفى الرابطة بعد ثبوت اصابتها بالفيروس كورونا سابقا.

كما سجلت نفس المعتمدية حالة وفاة ثالثة لمسنة يفوق عمرها الـ70 عاما بمستشفى شارل نيكول من المنتظر دفنها مساء اليوم من قبل اعوان بلدية الجديدة الذين قاموا بدفن الحالتين المذكورتين بمقبرتي حثرمين والمنصورة.

كما قامت بلديتا طبربة ووادي الليل بمتابعة من أعوان حفظ الصحة بالادارة الجهوية للصحة بعمليتي دفن الحالتين الراجعتين لهما بالنظر وذلك وفق البروتوكول الصحي المعمول به في الغرض.

وبتسجيل حالات الوفاة الجديدة يبلغ عدد ضحايا فيروس “كورونا” في الجهة 96 حالة منذ بداية الجائحة إلى الآن، فيما يبلغ إجمالي عدد الإصابات خلال نفس الفترة 1176 إصابة منها 543 حالة شفاء.