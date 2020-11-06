وزارة الصحّة تتخلّف عن دفع ثمن المستلزمات الطبيّة التي اشتراها طبيب على حسابه الخاص لفائدة المستشفى

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2020/11/06 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

نفى الدكتور خالد البدوي الطبيب العام في المستشفى الجهوي بقبلي اليوم 06 نوفمبر 2020، تسديد وزراة الصّحة لصكّ الضمان الذي قدّمه الدكتور محمد النوري عند اقتنائه تجهيزات طبية لمستشفى قبلي من ماله الخاص، مؤكدا أن الممثل التجاري للشركة التي اشترى منها د. النوري التجهيزات، قد اتّصل به وأعلمه أنه لم يتم خلاص المبلغ إلى حدّ اليوم.

وأضاف البدوي في تصريح لموزاييك أف أم أن الدكتور محمد النوري تلقى، يوم الإثنين الماضي، وعدا من وزير الصّحة فوزي مهدي بتسوية هذا الإشكال المالي، كما هاتفه والي الجهة يوم الأربعاء وأكد له أن رئيس الحكومة هشام المشيشي التزم بخلاص صكّ الضمان.

وأشار الدكتور خالد البدوي إلى أن الدكتور النوري قد عاد إلى منزله بعد 45 يوما من العمل المتواصل في قسم كوفيد بمستشفى قبلي.

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