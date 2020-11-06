قفصة: تسجيل وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس “كورونا” ورصد 53 إصابة

تسبّب فيروس “كورونا” المستجد اليوم الجمعة في وفاة رجل من معتمدية القصر بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بمدينة قفصة، اين كان يقيم منذ أيّام، ما يرفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 25 حالة وفاة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة سالم ناصري (وات)

كما أعلن ناصري عن رصد 53 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 96 عيّنة خضعت للتحاليل بمركز التحاليل البيولوجية بمستشفى قفصة، لأشخاص أشبته في إصابتهم بعدوى الفيروس

وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بالجهة، فقد بلغ مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس في مارس الماضي، 867 مصابا، تعافى منهم 451 مصابا وتوفّي 25 اخرين، وهم يتوزعون على معتمديات قفصة الجنوبية وقفصة الشمالية والقصر والرديف والمتلوي وام العرائس والمظيلة وسيدي عيش وزانوش والقطار.

ويبلغ عدد المصابين الذين لازالوا يحملون الفيروس 391 مصابا من بينهم 20 مصابا يقيمون بقسمي “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بقفصة.