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سيدي بوزيد: تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2020/11/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تم اليوم الجمعة بولاية سيدي بوزيد تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات الى 1208 حالات منها 768 حالة شفاء و44 حالة وفاة (25 مستوردة والباقي محلية)، حسب ما افاد به المدير الجهوي للصحة محمد زاهر الاحمدي (وات)

وتتوزع الاصابات الجديدة على معتمدية سيدي بوزيد الغربية(6 حالات)، وسيدي علي بن عون (3 حالات)، وحالة واحد بالمكناسي واخرى بسيدي بوزيد الشرقية واخرى بأولاد حفوز.

وتم اليوم الجمعة ارسال 84 عينة جديدة للتحليل ليرتفع العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا” بالولاية الى 6845 تحليلا

ويبلغ عدد اعوان واطارات الصحة الذين اصيبوا بفيروس “كورونا” منذ شهر فيفري الماضي، 103 مصابين .

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