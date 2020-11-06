باجة: تسجيل حالة وفاة لامرأة سبعينية وإصابة 33 شخصا بفيروس “كورونا”

توفيت، ليلة امس الخميس، بالمستشفي الجهوى بباجة، امراة في 72 من عمرها، أصيلة منطقة “بازينة”، فضلا عن إصابة 33 شخصا بفيروس “كورونا” المستجد من ضمن نتائج تحليل 103 عينات، وفق ما ذكره مدير المستشفي الجهوي بباجة، توفيق الفارح.

وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ”وات”، ان المتوفاة كانت تعاني من أمراض عديدة، لافتا الى إقامة 14 شخصا آخرين من المصابين بالفيروس، بقسم “كوفيد-19” بالمستشفي، مع اختلاف درجة خطورة حالاتهم الصحية.

يشار الى ان عدد المصابين بالفيروس بالجهة، بلغ منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1275 مصابا، في حين وصل عدد الوفايات الى 32 حالة.