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بالأسماء: تعيينات جديدة صلب وزارة الشباب والرياضة

2020/11/06 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

قرّر وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش اجراء حركة داخلية صلب الوزارة تم على اثرها :
انهاء الحاق رئيس الديوان صلاح الدين الفضلاوي
انهاء الحاق المدير العام للحي الوطني الرياضي اكرم العربي
تعيين كمال العربي مديرا عاما للشباب
تعيين عبد الخالق الزاهي رئيسا لمكتب الانشطة الشبابية صلب الديوان
تعيين هشام عيسى مديرا عاما لمركز التكوين والرسكلة برادس
تكليف شكري بن حسن برئاسة الديوان مؤقتا
تكليف منير عياد بخطة مدير عام للحي الوطني الرياضي بشكل مؤقت

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