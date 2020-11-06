قبلي: تسجيل حالتي وفاة جديدتين وتأكد حمل متوفاة لفيروس كورونا المستجد

كد المدير الجهوي للصحة بقبلي، سمير مرزوق، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة مؤكدتين جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد، الأولى لكهل في العقد الثامن من عمره أصيل منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية ومقيم منذ مدة بقسم الكوفيد بالمستشفى الجهوي بقبلي، والثانية لكهل في العقد السادس من عمره أصيل مدينة دوز ومقيم منذ الأمس بذات القسم.

كما أشار المصدر ذاته إلى تأكد حمل امرأة توفيت صبيحة أمس الخميس بقسم العزل بالمستشفى الجهوي، لفيروس كورونا المستجد، وهو ما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بهذا الفيروس منذ فتح الحدود في شهر جوان الفارط حتى اليوم، إلى 13 حالة، كما يرتفع اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء إلى 14 حالة.

من ناحيته، أفاد مدير المستشفى المحلي بدوز، صولة رجب، بتسجيل حالة وفاة اليوم الجمعة بقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بدوز لكهل يشتبه في حمله لفيروس كورونا، وقد تم رفع عينة تحليلية لهذا المتوفى للتأكد من حمله للفيروس من عدمه، ولم ترد نتيجة التحليل بعد على المصالح الطبية.

وفي ذات السياق، أكد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، علي الحداد، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بين نتائج العينات التي تم رفعها يومي 3 و4 نوفمبر الجاري للمخبر المرجعي بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، إضافة إلى نتائج تحليل بعض العينات الواردة على الادارة الجهوية للصحة من أحد المخابر الخاصة بولاية قابس، والتي تتوزع على قبلي المدينة بـ 18 إصابة ومنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية بـ 15 اصابة الى جانب 5 اصابات بمنطقة بازمة من ذات المعتمدية، واصابتين بمنطقة المنصورة من معتمدية قبلي الشمالية، ومثلها بكل من دوز المدينة وببشري وبفطناسة من معتمدية سوق الاحد، علاوة على تسجيل اصابة بكل من غليسية القدارة من معتمدية قبلي الجنوبية، وبالقلعة من معتمدية دوز الشمالية، وبالمنشية وببوعبدالله من معتمدية سوق الأحد.

وأوضح الحداد أنه بتسجيل الحالات الإيجابية الجديدة، يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة منذ فتح الحدود الى اليوم، إلى 736 حالة، منها 235 حالة لا تزال نشطة، في حين يرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا العدوى بالفيروس منذ ظهور هذا الوباء بالجهة إلى حد الآن، إلى 847 حالة، منها اكثر من 600 حالة شفاء.