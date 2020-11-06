نسبة المنتفعين بالمعرف الاجتماعي الوحيد تتجاوز 80 بالمائة في اطار منظومتي الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي

قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الجمعة، انه تم تمكين 88 بالمائة من المضمونين الاجتماعيين من المعرف الاجتماعي الوحيد في اطار منظومة الضمان الاجتماعي، اي ما يعادل 7 ملايين و82 الف شخص، لافتا الى وجود بعض الصعوبات بالنسبة لمن لهم الحق من منظوري المضمونين الاجتماعيين

واضاف الطرابلسي، خلال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع اعضاء من الحكومة، ان نسبة المنتفعين بالمعرف الاجتماعي الوحيد ضمن منظومة الامان الاجتماعي، أي من أصحاب دفتري العلاج الاصفر والابيض، قد ناهزت 72 بالمائة، اي 2 ملايين و200 الف شخص، مؤكدا ان نسبة المتمتعين بالمعرف الاجتماعي الوحيد في اطار المنظومتين قد تجاوزت 80 بالمائة

واكد في ذات السياق، ان الوزارة قد احرزت تقدما ملحوظا في ملف المعرف الاجتماعي الوحيد، رغم التعطيلات الحاصلة بسبب جائحة كورونا لأكثر من 7 أشهر، مشيرا الى ان عملية تحيين بنك المعطيات حول العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل يتقدم بنسق متفاوت على مستوى الجهات

وقال الطرابلسي ان تونس في حاجة اليوم الى ارساء الارضية الوطنية للحماية الاجتماعية، مذكرا انه تم وضع نص قانوني في الغرض، في اواخر سنة 2019، وتمت احالته على انظار مجلس نواب الشعب، مرفقا بدراسة حول كيفية ايجاد الموارد اللازمة لذلك، بغاية تمتيع جميع التونسيين الى غاية سنة 2023، بالتغطية الصحية، في ظل وجود 10 بالمائة من السكان خارج التغطية الصحية

وفي سياق اخر، اعتبر الوزير ان واجب الدولة، اليوم بعث صندوق للتامين على مواطن الشغل، لاسيما وان الاطراف الاجتماعية قد اتفقت على بعث الصندوق بتمويلات متساوية بين الاطراف الثلاث المتملثة في الحكومة، واصحاب العمل، والعمال، مبينا الوزارة بصدد الاعداد للنصوص التشريعية في الغرض، لطرحها على انظار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وعلى مجلس نواب الشعب، من اجل الاسراع ببعث هذا الصندوق، في ظل الوضع الحرج الذي تمر به البلاد نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19