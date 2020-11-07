اليوم: شركات الطاقة بتطاوين تعود الى سالف نشاطها بعد حل أزمة الكامور

أعلنت رئاسة الحكومة أنّ الشركات العاملة بالمجال الطاقي بولاية تطاوين ستستأنف اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 نشاطها بصورة طبيعية، مشيرة الى أنّه تمّ التوصل الى حلّ لإشكالية الكامور.

ونقلت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها في ساعة متأخّرة من يوم أمس عن المشيشي تثمينه “المجهودات الكبيرة لكافة المتدخّلين لحلّ هذه الأزمة عبر الحوار والتّشاور وقطع الطّريق أمام كلّ الدّعوات للعنف والفوضى”.

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت يوم أمس أنّه تم خلال مجلس وزاري مضيق اعداد الصياغة النّهائية لجُملة القرارات المُتّخذة لفائدة جهة تطاوين تطبيقا لنصّ اتّفاق 15 جوان 2017 (اتفاق الكامور) بالاضافة إلى إقرار حزمة جديدة من الإجراءات لدفع الاستثمار والتشغيل وتحسين ظروف عيش المواطنين بالولاية.

واكدت رئاسة الحكومة ان هشام المشيشي كلف رئيس الوفد الحكومي ووالي الجهة بعرض مُخرجات المجلس الوزاري المُضيّق على الوفد المُمثّل للجهة من مُنظّمات وطنية ومُمثّلي الشعب بمجلس النواب ومُختلف مُكوّنات المجتمع المدني “تثمينا لمجهودات جميع الأطراف في التحاور والتشاور بما يضمنُ حُسن تطبيق القرارات المُتّخَذة وعودة الإنتاج إلى نسقِه الطبيعي والحفاظ على السّلم الاجتماعي بالجهة”.

واشارت الى انه سيتم الاعلان عن تفاصيل القرارات صباح يوم الاحد 8 نوفمبر الجاري.