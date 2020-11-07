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عاجل:وزير التربية يتحدّث عن قرار التخفيف من البرامج التعليميّة والزمن المدرسي

2020/11/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

شدد وزير التربية على ان التخفيف من البرامج التعليمية ومن الزمن المدرسي، في اطار الاجراءات المتخذة توقيا من فيروس كورونا، لن يمس من التحصيل العلمي للتلاميذ.

وقال الوزير في رده على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة للحوار حول تداعيات الوضع الوبائي في تونس، أن 32 لجنة فنية متكونة من المتفقدين والخبراء، عملت ليلا نهارا لتخفيف محتويات البرامج التعليمية وملاءمتها مع نظام التدريس الاستثنائي، بهدف التوصل الى تدريس البرنامج كاملا في نصف الوقت.

ولاحظ ان التخفيف من البرنامج والزمن المدرسي لن يؤثر على التحصيل العلمي للتلاميذ، مؤكدا امكانية استغلال هذا الاجراء حتى بعد جائحة كوفيد 19 بتخصيص الزمن المدرسي الذي تم حذفه لاكساب التلاميذ جملة من المهارات والكفاءات التي تساعدهم على الاندماج في سوق الشغل مستقبلا.

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