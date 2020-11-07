توقع تسجيل درجات حرارة أعلى بقليل من المعدلات العادية الى غاية جانفي 2021

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تونس توقّع المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل درجات حرارة أعلى بقليل من المعدلات العادية في أغلب المناطق خلال أشهر نوفمبر وديسمبر 2020 وجانفي 2021.

ورجح معهد الرصد الجوي، وفق نشرة التغيّرات المتوقّعة لأنماط المناخ الموسميّة، نشرها مؤخرا، أن يكون تهاطل الأمطار أقل بقليل من المعدلات العادية في معظم المناطق التونسيّة.

وتم إعداد هذه النشرة استنادا الى نتائج نظام التوقع المعتمد بالمعهد والنماذج المعتمدة ببعض المراكز العالمية وبالاعتماد، أيضا، على تحليل الوضع الجوّي الحالي ودرجات حرارة المحيطات.

ويذكر أنّ التوقّعات الموسميّة تساعد على تحديد التوجّهات الرئيسيّة لبعض معايير الرصد الجوي (درجات الحرارة وهطول الأمطار) خلال الأشهر القادمة، خلافا للتوقّعات المعتمدة على المديين القصير والمتوسط والتي لا توفر معطيات دقيقة عن الوضع المناخي.

وتعتبر هذه التوقعات المناخية الموسمية اداة مساعدة لاحكام التصرّف في مختلف القطاعات على غرار الفلاحة والموارد المائية.