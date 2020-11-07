وزارة التجهيز تعلن عن تحويل مؤقت لمسار عدد من الطرقات داخل العاصمة بسبب الأشغال

تعلم وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، في بلاغ أصدرته، السبت، مستعملي الطريق القادمين من الطريق الشعاعيّة “إكس” والطريق الوطنية رقم 8 والقاصدين الشرقية 1 ووسط العاصمة والبحيرة والمرسى مرورا بشارع ياسر عرفات أنّه سيتم غلق النفق قصد إتمام الأشغال على مستوى مخرجه أمام مطار تونس قرطاج. وبإمكان مستعملي هذه الطريق (طريق ياسر عرفات) مواصلة السير والإنعراج يمينا بالطريق المحاذية لمدخل النفق وذلك لمدة 5 أيام متتالية بداية من يوم الأحد 08 نوفمبر 2020.

وتأتي هذه الأشغال، وفق المصدر ذاته، في انجاز الوصلة الرابطة بين الطريق الشعاعية “إكس” والطريق الوطنية رقم 10 بولاية تونس.

تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الشعاعية إكس 2 بمفترق شارع خير الدين باشا

كما تعلم وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية كافة مستعملي الطريق القادمين من الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 9 والقاصدين حي الخضراء والمنازه وحي النصر عبر الطريق الشعاعية “إكس 2” أنه سيتم تحويل جزئي لهذه الطريق على مستوى مفترق البرلي (شارع خير الدين باشا).

وأوضحت الوزارة، أنه بإمكان العربات مواصلة السير والإنعراج يمينا بعد عمود الجسر على نفس الطريق وذلك لمدة 10 أيام متتالية بداية من يوم الجمعة 06 نوفمبر 2020.

وتأتي هذه الأشغال في إطار إنجاز أشغال مشروع محول الطريق الشعاعية “إيكس 2” (الطريق الوطنية رقم 9) الرابطة شمال جنوب و شارع عبد العزيز الكامل بولاية تونس.

ودعت الوزارة، كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والتخفيض من السرعة.