منوبة: تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا بمعتمديات وادي الليل والجديّدة ومنوبة

سجلت ولاية منوبة، اليوم السبت، ثلاث حالات وفاة جديدة جراء فيروس “كورونا” وذلك بمعتمديات الجديّدة ووادي الليل ومنوبة، غير مدرجين بسجل حاملي الفيروس بالجهة وذلك حسب معطيات الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.

وتتعلق الوفيات بمسنّة تبلغ من العمر 72 عاما، بمعتمدية وادي الليل، تولت عائلتها الإبلاغ عن وفاتها في مستشفى شارنيكول وثبوت إصابتها بفيروس كورونا، بعد إخضاعها لاختبار كوفيد 19.

وسجّلت معتمدية منوبة حالة وفاة أمس الجمعة، لمسن عمره 58 عاما، توفي بمستشفى الرابطة بعد إيوائه هناك، وثبوت إصابته بفيروس كورونا.

كما توفي مسن يبلغ من العمر 75 عاما، أصيل الجديّدة، بمستشفى الرابطة أيضا، بعد ثبوت إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وقد تولت بلديات منوبة والجديدة ووادي الليل، بالتعاون مع أعوان حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة، جلب جثامين الضحايا من مستشفيي الرابطة وشارنيكول والقيام بالإجراءات الإدارية والترتيبات الصحية اللازمة لدفنهم، وسط إجراءات وقائية مشددة.

وبتسجيل هذه حالتي الوفاة الجديدتين، يبلغ عدد الوفيات جرّاء هذا الفيروس بالجهة، 104 حالة، وذلك من جملة 1296 إصابة، مع تسجيل 557 حالة شفاء، فيما ما تزال 637 حالة حاملة للفيروس.