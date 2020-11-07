وزارة الصحة ترصد 1625 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة اضافية يوم الجمعة 6 نوفمبر الجاري

رصدت وزارة الصحة أمس الجمعة 6 نوفمبر الجاري، 1625 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 4593 تحليلا مخبريا وسجلت 12 حالة وفاة اضافية، وفق بلاغ صادر مساء السبت عن الوزارة

وبتسجيل هذه الاصابات الجديدة ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ ظهور الفيروس في تونس الى 69543 إصابة، فيما بلغ العدد الجملي للمتعافين 47616 حالة شفاء

وأشار البلاغ الى أنه تم التبليغ يوم الجمعة 6 نوفمبر الجاري عن 29 حالة وفاة اضافية مسجلة في الفترة من 1 أكتوبر الماضي إلى 5 نوفمبر الحالي، مؤكدا ان اجمالي الوفيات الناجمة عن الاصابة بهذا الفيروس ارتفع الى 1794 وفاة

ويقيم حاليا بالمستشفيات 1491 مصابا بفيروس كورونا منهم 269 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص و134 مريضا يخضعون حاليا للتنفس الاصطناعي بالقطاعين العمومي والخاص