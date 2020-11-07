جيش البحر: إحباط محاولة تهريب كميات من السجائر عبر البحر والقبض على 7 مهربين

ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن خافرات تابعة لجيش البحر معززة بفريق طلائع بحرية، أحبطت في عرض سواحل جزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) وبعد عمل استخباراتي دقيق ومراقبة مستمرة للسواحل التونسية، عملية تهريب 122 ألف علبة سجائر، بقيمة تناهز 300 ألف دينار وذلك باستعمال مركب صيد.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أن تلك الوحدات تمكنت من السيطرة على مركب التهريب الذي كان على متنه 7 مهربين تونسيين وتحويل وجهته إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس، أين تم تسليم هؤلاء الأشخاص وكذلك المحجوز إلى مصالح الحرس البحري بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.