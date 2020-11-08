المهدية – كوفيد 19: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 28 مصابا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ117 عيّنة، صدرت الأحد، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نشرته الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.

وتوزعت هذه الإصابات، بحسب الدوائر الصحية، إلى 9 بالمهدية ومثلها ببومرداس و6 بكل من الجم وسيدي علوان و5 بالسواسي وإصابة واحدة بكل من دائرتي شربان وهبيرة.

وكشفت نفس المصدر عن وفاة مواطن مصاب بالفيروس، أصيل معتمدية رجيش، عن عمر يناهز 81 سنة.

وارتفعت حالات الشفاء إلى 699 حالة بعد تعافي 28 مصابا. وبلغ اجمالي الاصابات، منذ بداية الجائحة، 1061 منها 331 حالة نشطة (حاملة للفيروس) فيما وافت المنية 31 شخصا من المصابين

وكانت لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة قد قررت، أول أمس الجمعة، تعليق الأسواق الأسبوعية بكل من كركر وبومرداس ورجيش تبعا لتطور الوضع الوبائي.

وتضمنت قرارات اللجنة، علاوة على ما تقدم، الإيواء الإجباري بمركز الحجر الصحي للماصبين الحاملين للأعراض مع تشديد مراقبة احترام البروتوكول الصحي بمختلف الأسواق بالجهة.