تسجيل حالتي وفاة جراء اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و38 حالة ايجابية جديدة بقبلي

أكد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي علي الحداد اليوم تسجيل حالة وفاة جديدة صباح اليوم الأحد بالمستشفى الجهوي بقبلي لكهل في العقد الثامن من عمره أصيل منطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية ونزيل منذ مدة بقسم الكوفيد بهذه المؤسسة الصحية

وأفاد مدير المستشفى المحلي بدوز صولة رجب في تصريح ل(وات) ثبوت حمل حالة متوفاة بالمستشفى المحلي منذ يوم الجمعة الماضي لفيروس كورونا وهو كهل من مواليد 1948 اصيل منطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية تم استقباله في المستشفى المحلي بدوز أين فارق الحياة وتم رفع عينة تحليلية له للتأكد من امكانية اصابته بفيروس كورونا وقد وردت نتيجة هذه العينة مساء أمس

السبت

ويرتفع بهذا إجمالي عدد الوفيات منذ فتح الحدود في شهر جوان الفارط الى اليوم الى 15 حالة ومنذ ظهور الوباء

بالجهة 16 حالة وفق ما اكده المدير الجهوي للصحة سمير مرزوق مشيرا الى تسجيل 38 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بين نتائج العينات الواردة يوم أمس السبت على الادارة الجهوية للصحة من المخبر المرجعي بصفاقس ومن أحد المخابر الخاصة بقابس ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الايجابية المسجلة منذ فتح الحدود الى اليوم الى 774 حالة في حين ارتفع إمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا العدوى بالفيروس منذ ظهور هذا الوباء بالجهة الى حد الآن الى 885 حالة