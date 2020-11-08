قابس: 05 حالات وفاة و37 إصابة جديدة بكورونا

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الأحد، مراسل “وات” بالجهة، بأنه تم أمس السبت، تسجيل وفاة 05 أشخاص مصابين بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع عدد الوفيات الجديدة في ولاية قابس إلى 43 حالة.

وبين جبران أنه تم إجراء 101 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وأن 37 عينة جاءت نتيجة تحليلها إيجابية، وأثبتت إصابة أصحابها بهذا الفيروس، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 14 حالة بقابس المدينة و07 حالات بقابس الجنوبية و05 حالات بقابس الغربية و04 حالات بغنوش و03 حالات بكل من المطوية والحامة، وحالة واحدة (01) بمارث.

وأوضح أن العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا، قد بلغ في ولاية قابس 2413 إصابة، مشيرا إلى أن 1951 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى، وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

وأشار جبران إلى أنه توجد في ولاية قابس 457 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى، من بينها 137 حالة بقابس الجنوبية و105 حالة بقابس المدينة و60 حالة بالحامة.