منوبة: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الاحد، 41 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و3 حالات وفاة، يوم أمس السبت، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور، في تصريح لـ(وات).

وأضافت قدور، أنّ اجمالي حاملي الفيروس بالجهة ارتفع الى 676 حالة، منها 674 حالة محل ايواء ذاتي، وحالتين محل إيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجديدة االمسجلة بالجهة، حسب المعتمديات، على منوبة بـ187 حالة، وطبربة بـ 182 حالة، ومنوبة بـ128 حالة، والجديدة بـ73 حالة، ووادي اللّيل بـ70حالة، ودوار هيشر بـ62 حالة، والمرناقية بـ46 حالة، وبرج العامري بـ32 حالة، والبطان بـ26 حالة.

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1339 اصابة، و104 حالة وفاة و557 حالة شفاء.