سيدي بوزيد: تسجيل 37 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة و23 حالة شفاء بسيدي بوزيد

تم الاحد بولاية سيدي بوزيد تسجيل 37 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة و23 حالة شفاء وذلك بعد ورود نتائج تحاليل 87 عينة تم رفعها سابقا حسب ما اكده محمد زاهر الاحمدي المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد في تصريح لوات.

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات الى 1252 حالة منها 822 حالة شفاء و48 حالة وفاة 25 مستوردة والباقي محلية.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الاولى في اعلى الاصابات ب591 حالة تليها سيدي بوزيد الشرقية ب176 حالة والسبالة ب 115 حالة ثم بئر الحفي ب56 حالة وجلمة ب54 حالة والرقاب ب 52 حالة وبن عون ب 50 حالة والمكناسي ب40 حالة واولاد حفوز ب38 حالة والسوق الجديد ب36 حالة والمزونة ب28 حالة والسعيدة ومنزل بوزيان ب 8 حالات.

كما ارتفع عدد المصابين من اطارات واعوان الصحة ليصل العدد الجملي للمصابين منذ انتشار فيروس كورونا الى 107

وتم اليوم الاحد ايضا اجراء 47 تحليلا جديدا ليبلغ عدد التحاليل التي تم اجراؤها في اطار تقصي فيروس كورونا منذ شهر فيفري 6892 تحليلا.