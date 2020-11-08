قفصة :تسجيل حالتي وفاة جرّاء الإصابة بكورونا ورصد 31 إصابة جديدة بالفيروس

تسبّب فيروس كورونا المستجد عشية اليوم الاحد في وفاة إمرأتين من معتمديتي القطار والقصر بولاية قفصة , ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 28 وفاة، حسب ما افاد به المدير الجهوي للصحة سالم ناصري .

وأوضح هذا المسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مرأة أصيلة معتمدية القطار قد فارقت الحياة يوم الاحد بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقفصة فيما توفّيت مرأة أخرى مصابة أيضا بهذا الفيروس بإحدى المصحّات الخاصة بمدينة المنستير,

كما أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة صباح الاحد عن رصد 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 75 عيّنة خضعت للتحاليل بمركز التحاليل البيولوجية بمستشفى قفصة، لأشخاص أشبته في إصابتهم بعدوى الفيروس.

وتتوزّع هذه الإصابات على معتمديات قفصة الجنوبية ب 20 إصابة والقطار ب 5 إصابات و القصر ب 4 إصابات وكذلك على الرديف والسند بمعدّل إصابة بكلّ واحدة منهما.

وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا نشرته الاحد الادارة الجهوية للصحّة ، فقد بلغ مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس في مارس الماضي، 977 مصابا، توفّي من بينهم 28 وتعافى منهم 509 مصاببين .

ويبلغ عدد المصابين الذين لازالوا يحملون الفيروس 440 مصابا , أكثر من نصفهم من معتمدية قفصة الجنوبية التي كان المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة قد صنّفها منذ حوالي شهر منطقة ذات خطورة إنتشار مرتفعة لوباء كورونا.

ويقيم 28 مصابا من مجموع المصابين الحاملين للفيروس بقسمي “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة.