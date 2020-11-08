نابل: عدد الوفايات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” يصل الى 100 حالة

ارتفع عدد الوفايات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، بولاية نابل، ليبلغ إلى غاية اليوم الأحد، 100 حالة، وذلك بعد تسجيل 5 حالات وفاة بين يومي أمس السبت واليوم الاحد، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أنه تم اليوم الاحد، تسجيل 113 حالة إصابة محلية جديدة، وذلك بعد إجراء 346 تحليلا مخبريا، ليرتفع مجموع الاصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4495 حالة، من بينها 1460 حالة لاتزال حاملة للفيروس.

وبيّن، أن مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، بلغ 2935 حالة ، من بينهم 111 شخصاتم رفع العزل الصحي عنهم خلال 24 ساعة الاخيرة، في حين بلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية 74 مصابا.

وتتوزع حالات الاصابة الاخيرة، الى 20 حالة بمعتمديتي نابل والحمامات، و16 حالة بمعتمديتي قربة ودار شعبان الفهري، و11 حالة بمعتمدية بني خيار، و9 حالات بمعتمدية بني خلاد، و6 حالات بمعتمديتي قليبية وقرمبالية، و3 حالات بمعتمدية بوعرقوب، وحالتين بكل من معتمديات منزل بوزلفة ومنزل تميم وسليمان.

وبالنسبة لحالات الوفاة الاخيرة، بيّن ذات المصدر، أن الحالة الأولى تعود لرجل يبلغ من العمر 88 سنة أصيل معتمدية الهوارية يعاني من مرض السكري، وقد توفي، امس السبت، بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري، في حين تتعلق الحالة الثانية، برجل في العقد الثامن من عمره، أصيل معتمدية الميدة ويعاني من امراض مزمنة وقد توفي بذات المستشفى بعد ثبوت إصابته بالفيروس منذ 27 أكتوبر الفارط .

وتعود حالة الوفاة الثالثة، لامرأة اصيلة معتمدية قربة تبلغ من العمر 76 سنة تعاني من مرض السكري، وتوفيت بالمستشفى المحلي بقربة، أين كانت تقيم منذ يومين، وتخص الحالة الرابعة رجل يبلغ من العمر 87 سنة، أصيل معتمدية الميدة، يعاني من مرض مزمن وتوفي بمستشفى محمد الطاهر المعموري، فيما تعود الحالة الاخيرة لامرأة أصيلة معتمدية بني خيار، تبلغ من العمر 82 سنة وتوفيت بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري اين كانت تقيم منذ 17 يوما.