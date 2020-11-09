هام: الأسعار الجديدة لبعض المواد البترولية

نشرت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اليوم 9 نوفمبر 2020 أنه تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر نوفمبر 2020 تقرر ضبط أسعار البيع للعموم بداية من منتصف هذه الليلة أي العاشر من نوفمبر على الساعة صفر كما يلي:

– البنزين الخالي من الرصاص: الإبقاء على سعر البيع للعموم دون تغيير أي : 1915 مليم للتر

– الغازوال العادي : الإبقاء على سعر البيع للعموم دون تغيير أي : 1470 مليم للتر

– الغازوال بدون كبريت التخفيض في سعر البيع للعموم ب25 مليم للتر ليصبح السعر الجديد: 1650 مليم للتر

كما تعلم الوزارة أن أسعار بيع بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغيير.