نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس، 06 وفيات و46 إصابة جديدة و39 حالة شفاء في آخر كشف محين للحالة الوبائية الخاصة بانتشار فيروس “كورونا” في الجهة، وبلغ بذلك العدد الجملي للوفيات 118 حالة وفاة، في حين ارتفع عدد الحالات الإيجابية لحاملي الفيروس منذ بداية الوباء الى 4539 حالة وعدد المتعافين الى 3373 شخصا.

* ولاية باجة

توفي امس الاحد بباجة شخصان (68 و70 سنة) من جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس الى 35 شخصا، كما تم تسجيل اصابة 81 شخصا اغلبهم بمدينة باجة (46 اصابة) و12 اصابة بتستور و9 اصابات بعمدون و7 اصابات بمجاز الباب و3 اصابات بتبرسق، ليرتفع عدد الاصابات الى 1442 حالة، و864 حالة شفاء (بنسبة تقارب ال60 بالمائة).

* ولاية توزر

سجلت مصالح الصحة بتوزر حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لرجل من منطقة بوهلال بمعتمدية دقاش لترتفع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس الى 15 حالة منذ بداية الجائحة سجلت جميعها منذ فتح الحدود،كما ارتفع الى 723 عدد الاصابات منهم 710 حالات منذ معاودة ظهور الوباء، مع تسجيل 567 حالة شفاء

* ولاية الكاف

سجلت امس الاحد بولاية الكاف حالة وفاة جديدة وإصابة 44 شخصا بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 45 حالة مؤكدة وعدد الإصابات إلى 1683 حالة، كما تم تسجيل شفاء 1305 أشخاص من المرض، في حين لايزال 278 شخصا يخضعون للحجر الصحي، منهم 257 في الكاف و53 في الدهماني و30 في تاجروين و16 في السرس.

* ولاية قابس

تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” بقابس الجنوبية، ليرتفع بذلك عدد الوفايات بالفيروس في الولاية الى 44 حالة، بالاضافة الى تسجيل 14 اصابة تتوزع الى 08 اصابات بغنوش و03 اصابات بكل من قابس الجنوبية وقابس المدينة.

وبلغ بذلك العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” في الولاية الى 2427 اصابة، وتجاوز 1960 من بين المصابين مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية

* ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير امس الاحد، حالتي وفاة جديدة ليرتفع مجموع وفيات فيروس “كورونا” المستجد إلى 98 وفاة، و63 إصابة جديدة لتتطور جملة الإصابات إلى 4306 إصابات مؤكدة، وبلغت جملة حالات التعافي 3027 حالة منها 17 حالة شفاء جديدة من فيروس “كورونا”، وتوجد بالولاية 1181 حالة حاملة للفيروس

وتوزعت الاصابات الجديدة الى 13 إصابة بالمنستير، و12 إصابة بطبلبة، و11 إصابة بالمكنين، و5 إصابات بالوردانين، و4 إصابات ببنبلة، و4 إصابات بقصر هلال، و4 إصابات بجمال، و3 إصابات يقصيبة المديوني و3 إصابات بالبقالطة، وإصابتين بزرمدين، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بالساحلين.

* ولاية اريانة

سجلت بولاية اريانة حالتي وفاة و66 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال اليومين الفارطين (07 و08 نوفمبر)، ليرتفع عدد الاصابات بالفيروس بالجهة الى نحو 2831 اصابة منذ انتشار الجائحة منها 2759 اصابة محلية و72 اصابة مستوردة فضلا عن تسجيل 87 حالة وفاة.

يشار الى انه تم تسجيل اصابة ثلاثة اشخاص من العاملين بالقطاع الصحي خلال اليومين الفارطين ليرتفع عدد المصابين في صفوف الاطارات الطبية وشبه الطبية والعملة بالمؤسسات الاستشفائية باريانة الى نحو 212 مصابا.

* ولاية سوسة

توفي شخصان بفيروس “كورونا” المستجد امس الاحد بولاية سوسة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس منذ إعادة فتح الحدود الى 157 حالة وفاة والى 165 منذ اول ظهور للوباء، كما تم تسجيل 87 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة منذ اعادة فتح الحدود الى 6204 إصابة والى 6293 منذ بداية الجائحة

* ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة، امس الأحد، 04 حالات وفاة (حالة منها لشخص توفي منذ 03 ايام) جراء فيروس “كورونا” المستجد، وتتعلق الوفيات المسجلة بامراة (76 سنة) بمعتمدية الجديدة، واخرى (75 سنة) أصيلة دوار هيشر، توفيت منذ ثلاثة أيام وظهرت نتيجة تحليلها امس الاحد، كما سجلت معتمدية طبربة حالة وفاة تتعلق برجل (70 سنة) أصيل منطقة الدخيلة

وتوفي في ساعة متاخرة من يوم امس طبيب (70 سنة)، صاحب عيادة خاصة بمدينة ماطر من ولاية بنزرت، وهو ما يرتفع عدد ضحايا فيروس “كورونا” الى 107 حالات من جملة 1339 اصابة، من بينها 676 حالة إصابة نشيطة و557 حالة شفاء.