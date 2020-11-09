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القصرين : تسجيل 85 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في الوسط المدرسي منذ بداية الموسم الدراسي

2020/11/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت المندوبية الجهوية للتربية بولاية القصرين، منذ بداية الموسم الدراسي الحالي والى حدود اليوم االإثنين، 85 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في صفوف تلاميذ وإطارات تربوية وإداريين وعملة شفي منهم 50 مصابا والبقية حالتهم مستقرة ويتماثلون للشفاء وسيعودون قريبا إلى نشاطهم، وفق تأكيد المندوب الجهوي للتربية منصف القاسمي.

و ذكر القاسمي، في تصريح لـ(وات)، أن العطلة المنقضية خصّصت لتعقيم المؤسسات التربوية من طرف مصالح المندوبية بمشاركة عدد من مكوّنات المجتمع المدني منهم المرصد الدولي للحريات الأساسية الذي تولى تعقيم أكثر من 20 مؤسسة تربوية بالجهة بتقنية متطورة وذلك في إطار معاضدة مجهودات المندوبية في ظل تفشي وباء ” كورونا” و بعد تسجيل اصابات بالوسط المدرسي.

وبيّن، من جهة أخرى، أن الدروس استؤنفت اليوم بكافة المؤسسات التربوية بالولاية بشكل طبيعي وأن متابعة مصالح المندوبية للوضع الصحي بالوسط المدرسي ولكافة الإشكاليات المطروحة متواصلة في سبيل مجابهة هذا الوباء، وفق تعبيره.

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