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المنتخب الوطني لكرة القدم : التحاق خمسة لاعبين بمقرّ التربص

2020/11/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

التحق كل من نبيل مقني وأيمن بن محمد وأسامة الحدادي وسعد بقير وسيف الدين الخاوي بمقر إقامة المنتخب الوطني للأكابر بتونس العاصمة مساء الأحد وانضمّوا إلى 13 لاعبا كانوا قد التحقوا بالتربّص منذ صباح الأحد، ومن المفترض أن يكتمل وصول اللاعبين إلى تونس بعد ظهر اليوم الاثنين.

ويتضمّن برنامج تحضيرات المنتخب الوطني اليوم، حصّة تدريبية وحيدة ستدور بعد الظهر بالملعب الأولمبي المنزه انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف دون حضور الإعلام.

وعلى صعيد اخر من المنتظر ان يحل المنتخب التنزاني بعد غد الأربعاء بتونس وقد برمج إطاره الفني حصة تدريبية لإزالة الارهاق مساء الوصول وأخرى قبل يوم من اللقاء يوم الخميس 12 نوفمبر بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

ويذكر ان المنتخب التونسي يتبارى يوم الجمعة القادم مع نظيره التنزاني بتونس ويوم 17 من نفس الشهر بدار السلام في اطار الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة العاشرة ضمن تصفيات كاس امم افريقيا 2021

ويحتل منتخب نسور قرطاج صدارة المجموعة برصد 6 نقاط متقدما على كل من ليبيا وتنزانيا (3 ن لكل منهما) وغينيا الاستوائية (بلا رصيد).

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