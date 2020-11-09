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عاجل: تراجع ملحوظ في الحصيلة اليومية للاصابات الجديدة بفيروس كورونا بتسجيل 443 اصابة جديدة

2020/11/09 الأولى, المصدر, مجتمع

رصدت وزارة الصحة يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري 443 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 1190 تحليلا مخبريا، مسجلة تراجعا ملحوظا في الحصيلة اليومية لعدد الاصابات الجديدة المرصودة منذ شهر أكتوبر المنقضي

وأفادت الوزارة في بلاغ لها مساء الاثنين، انها رصدت يوم الاحد 8 نوفمبر 17 حالة وفاة جديدة اضافة الى 30 حالة وفاة اضافية تم التبليغ عنها يوم امس الاحد وسجلت خلال الفترة الممتدة من 1 الى 7 نوفمبر 2020 ليرتفع اجمالي الوفيات جراء الاصابة بالفيروس الى 1920 وفاة

ويقيم حاليا بالمستشفيات 1492 مصابا بفيروس كورونا ويبلغ عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 275 مريضا اضافة الى 139 مصابا تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص

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