تحسن توننداكس بنسبة 0،55 بالمائة في اقفال حصّة الاثنين

على وقع خطى الأسبوع المنقضي اقفلت بورصة حصّة، الإثنين، على نسق إيجابي وزاد مؤشرها المرجعي بنسبة 0،55 بالمائة ليصل إلى النقطة 6604،06 وسط مبادلات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها 2،5 مليون دينارن بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “تونس للأوراق الماليّة”.

وتصدّرت الشركة الصناعيّة للأجهزة والآلات الكهربائيّة قائمة الارتفاعات اذ تطوّر سعرها بنسبة 4،6 بالمائة ليبلغ قيمة 3،640 دينار. ومكنت المعاملات على الأسهم ذاتها، التّي كانت الأكثر تبادلا، من تعبئة مبادلات بحجم 628 ألف دينار.

وظهر سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة ضمن كوكبة الأسهم الاكثر ارتفاعا، رغم أنّه لم تسجّل أي مبادلات بخصوصه خلال الحصّة، ليزيد سعره بنسبة 3 بالمائة (20،600 د).

وتكبّد سهم الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة أكبر الخسائر خلال الحصّة اذ تراجع سعره بنسبة 5 بالمائة ليقفل في حدود 1،150 د وسط مبادلاتلم تتخط 6 آلاف دينار.

وتحت وقع استرجاع الأرباح تراجعت قيمة سهم “ليلا” بنسبة 1،1 بالمائة (11،720 د). وتمكنت مجموعة شركة بيع المنتجات الصحيّة “ليلا”، رغم الوضع الاستثنائي المرتبط بجائحة كورونا، من تحقيق اداء تجاري هام من خلال تحقيق رقم أعمال بقيمة 470 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 أي بارتفاع بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من من سنة 2019. وتثبت هذه النتائج قدرة المجموعة على توفر السيولة.