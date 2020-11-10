المنستير: تسجيل 3 وفيات و50 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

ارتفع مجموع وفيات فيروس “كورونا” المستجد، بولاية المنستير إلى 101 وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة، وتطور مجموع الإصابات إلى 4356 إصابة بعد كشف نتائج التحاليل عن 50 حالة إصابة جديدة، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الإثنين

وتوزعت الإصابات الجديدة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة (وات) إلى 13 إصابة بطبلبة، و7 إصابات بالساحلين، و5 إصابات بالمنستير، و5 إصابات بالمكنين، و4 إصابات بقصر هلال، و4 إصابات بزرمدين، و4 إصابات ببنبلة، و4 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين بالبقالطة، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بجمال.

وسجلت ولاية المنستير حسب ذات الحصيلة 13 حالة شفاء جديدة من فيروس “كورونا” المستجد ليرتفع المجموع منذ 15 مارس إلى غاية يوم امس إلى 3040 حالة تعافي.

وأوضح المدير الجهوي للصحة أنّ الجهة تعدّ حاليا مجموع 1215 حالة مازالت حاملة لفيروس “كورونا” المستجد، و3294 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، و183 شخصا في الحجر الصحي الاجباري، في حين استكمل فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري مجموع 24 ألفا و425 شخصا