الهاشمي الوزير: اللقاح ضد فيروس كورونا وصل إلى مرحلة ما قبل التسويق

أكد مدير معهد باستور تونس، وعضو اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، الهاشمي الوزير، اليوم الثلاثاء، أن المخبر الأمريكي ” بفايزر” لتصنيع الأدوية، تمكن أمس بالتعاون مع شركة ” بيونتك” الألمانية من تسجيل نسبة 90 بالمائة من نجاعة لقاح فيروس “كورونا” المستجد على مستوى النتائج الأولية للمرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية، وهي مرحلة ما قبل التسويق.

وأفاد الوزير في تصريح لـ”وات” أن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا تتابع مستجدات مختلف المخابر الكبرى في العالم ومن بينها المخبر الأمريكي الذي حقق هذه النتائج التي وصفها بـ “المذهلة”، مشيرا إلى أن الشركتين ستعملان على توفير ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم سنة 2020 و 1.3 مليار جرعة سنة 2021.

وأعرب الهاشمي عن تفاؤله، خاصة في ظل تفاقم الوضع الوبائي في العالم وارتفاع نسق الوفيات، بهذه النتائج التي وصفها ب”المبشرة ” من أجل القضاء على كوفيد- 19، لاسيما أن حوالي 11 تلقيحا بلغ في مرحلة التجارب السريرية (المرحلة الثالثة) في مخابر عالمية من بينها مخابر أمريكية وصينية وروسية بالإضافة إلى مخابر ألمانية مؤكدا استعداد تونس للحصول على لقاح فيروس كورونا فور إثبات نجاعة اللقاحات مائة بالمائة.

وشدد في المقابل على ضرورة التثبت من الأعراض الجانبية للقاح ومضاعفاته علاوة على تقييم سلامته على الإنسان في مرحلة قادمة.

وكان وزير الصحة فوزي مهدي، قد أكد خلال ندوة صحفية عقدت خلال شهر أكتوبر، إن تونس مدرجة ضمن 3 دول سيتم تمكينها من اقتناء لقاح ضد فيروس كورونا حالما يجهز، مفيدا أنه قد تمت بعد تعبئة الاعتمادات اللازمة لاقتناء اللقاح بعد التأكد من نجاحه والانتهاء من تصنيعه.