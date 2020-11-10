سليانة: إسترجاع عقار دولي فلاحي يمسح 37 هكتارا بكسرى

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية سليانة اليوم الثلاثاء عقارا دوليا فلاحيا يمسح 37 هكتارا كائنا بحمام كسرى من معتمدية كسرى تنفيذا لقرار اخلاء صادر عن والي الجهة عبد الرزاق دخيل، وذلك في إطار مواصلة استرجاع الاراضي الدولية الفلاحية المعتدى عليها

وذكر المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة عماد العيفي ل(وات) ان عملية الاسترجاع جرت بحضور كافة الاجهزة الادارية والامنية، لافتا إلى أنه تم تسليم العقار لديوان الاراضي الدولية للتعهد الوقتي الي حين اعادة توظيفه لاحقا