أريانة-كوفيد19: مؤشرات ايجابية للوضع الوبائي بتسجيل تعافي 75 بالمائة من المصابين وصفر حالة بأقسام الانعاش

أكد والي أريانة، سمير عبد الجواد، اليوم الثلاثاء، على وجود مؤشرات ايجابية لاستقرار الوضع الوبائي بالجهة، من ذلك ارتفاع نسبة المتعافين من فيروس “كورونا” المستجد الى نحو 75 بالمائة، حيث تم تسجيل 2224 حالة شفاء تام من جملة 2951 اصابة مؤكدة بالفيروس، فضلا عن عدم وجود أي مصاب بالفيروس في اقسام الانعاش وذلك الى حدود اليوم.

وذكر لـ”وات” أنه “تم اتخاذ كافة الاحتياطات لتطويق الوباء والحد من العدوى لا سيما بالمؤسسات التربوية والعمومية، وانفاذ القانون على المخالفين لقواعد البروتوكولات الصحية والوقائية عبر تكثيف حملات المراقبة بالفضاءات العامة والمحلات المفتوحة للعموم ومختلف وسائل النقل بكافة المعتمديات، ومتابعة اعمال اللجان المحلية بصفة دورية في المجال وتقييم نشاطها في الابان لرفع أية اخلالات محتملة”.

هذا وكان مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بأريانة، رضا البوهالي، قد اكد لـ”وات” “تسجيل 3 حالات وفاة و 120 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، المستجد خلال الـ 24 ساعة الاخيرة ليرتفع عدد الاصابات بالفيروس منذ انتشار الجائحة الى 2951 اصابة منها 2878 اصابة محلية و73 اصابة مستوردة بمعدل اعمار لا يتجاوز 44 سنة، الى جانب ارتفاع عدد حالات الوفاة الى 90 حالة الى حد الان.

وذكر البوهالي في جانب اخر “ان مؤشر الاصابات بالفيروس بولاية اريانة بلغ 442 اصابة لكل 100 الف ساكن، اما نسبة الحالات الايجابية فقدرت الى حد الان بـ9ر3 بالمائة والوفايات بـ8ر4 بالمائة مقارنة بالنسب المسجلة على المستوى الوطني”.