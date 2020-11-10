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قبلي: تسجيل حالتي وفاة و100 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2020/11/10 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

اكد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد ل(وات) تسجيل حالتي وفاة لكهل وفتاة اثر تعكر حالتيهما الصحية جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد

وبين ان الرجل (في العقد السابع من عمره) يقطن بقبلي المدينة واصيل منطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية، كان قد تم ايواؤه بقسم “كوفيد” بالمستشفى الجهوي منذ ثلاثة ايام، وان الفتاة (في بداية العقد الرابع من عمرها( اصيلة مدينة دوز وتقيم بقسم العزل بذات المؤسسة الصحية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ فتح الحدود موفى شهر جوان الفارط الى 17 حالة، ومنذ ظهور الوباء الى 18 حالة

وافاد الحداد انه تم ايضا تسجيل 100 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بين نتائج العينات التي وردت مساء امس الاثنين على الادارة الجهوية للصحة من المخبر المرجعي بصفاقس ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات الايجابية منذ فتح الحدود الى 925 حالة، في حين يرتفع عدد الذين تلقوا العدوى بالفيروس من ظهور الوباء الى 1036 حالة

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