رئيس الجمهورية يسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس

سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس وهم على التوالي :

– رياض بن سليمان، سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة السويد

– سمير المنصر، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية

– محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مصر العربية

– طارق بالطيب، سفير الجمهورية التونسية لدى الكنفدرالية السويسرية

– عبد الحميد الغربي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية أثيوبيا الشعبية الديمقراطية

وقد تولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.