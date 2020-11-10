رئيس الجمهورية يسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس

سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس وهم على التوالي :
– رياض بن سليمان، سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة السويد
– سمير المنصر، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية
– محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مصر العربية
– طارق بالطيب، سفير الجمهورية التونسية لدى الكنفدرالية السويسرية
– عبد الحميد الغربي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية أثيوبيا الشعبية الديمقراطية
وقد تولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.